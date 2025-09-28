¡Ú ¾¾Ê¿·ò ¡Û¡¡¿·½É¤Ë¹ßÎ×¡¡¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025 ¡×Æâ¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ì¤Íè¡Á¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÈÏ¢·È¤Î¥Á¥«¥é¡Á¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¤Î¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¶â¿§¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î²«¿§¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Îº¤¤Ã¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç²Î¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡È¤È¡¢À¤³¦¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Â³¤±¤Æ¡È¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ì¤Íè¡×¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤ä¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¡È¤È¡¢Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢½Ð±é¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡È¤È¤Ë¤«¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼Çµï¤òºî¤ëÃç´Ö¤âÁ´°÷¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤È¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û