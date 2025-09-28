ÈôÂÍ¹â»³¤Þ¤Á¤Ê¤ß¥³¥ó¥µー¥È¡¡ÅÁÅýÅª¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë±éÁÕ¤ä²ÎÀ¼¤ò´®Ç½
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÇÃÏ¸µ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú²È¤é¤¬³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤ä²ÎÀ¼¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈôÂÍ¹â»³¤Þ¤Á¤Ê¤ß¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ï¹â»³¤ò²»³Ú¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ®¤Ë¤·¤è¤¦¤È1991Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¤Ç34²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
28Æü¤Ï¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¶á¤¯¤Î¼òÂ¢¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤äÌ¾¸Å²°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È4ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¸Õ¤ÎÈþ¤·¤¤²»¿§¤ä¥¢¥«¥Ú¥é¤Ê¤É¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¼¼Æâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Ä°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈôÂÍ¹â»³¤Þ¤Á¤Ê¤ß¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
