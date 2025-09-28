É÷¿á¥±¥¤¡Ö¤¹¤´¤¤·ø¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½÷¤Ê¤ó¤Ç¡×¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹ÌÀ¤«¤¹
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·ø¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖNOBROCK TV¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡ÈNOBROCK¥¬¡¼¥ë¥º¡É¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É÷¿á¥±¥¤¡¢Î©Ìîº»µª¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÉ÷¿á¤Ï¡Ö»ä¤Ï100¶Ñ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤â¤¦·ø¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½÷¤Ê¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¤â¤¦100¶Ñ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤é¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤é¤³¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¿ä¤·¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£´ë²è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ÷¿á¤Ë¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡Ö¤â¤¦¡ÊÀ¤´Ö¤Ë¡ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£½Å¤¤½÷¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½ã°¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
