◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第2節 京産大48-10関大（2025年9月28日 和歌山・紀三井寺公園陸上競技場）

第2節が行われ、京産大は48―10で関大を下し、開幕2連勝を飾った。

No.・8シオネ・ポルテレ（4年＝目黒学院）は2トライを挙げる活躍。前半29分のトライは強烈な突進から相手をなぎ倒してインゴールに飛び込んだ。ただ、10人のリーダーの1人に任命されている背番号8は、何よりもチームの勝利を喜んだ。

「トライはうれしいけど、狙っているのはチームを前に持っていくこと、盛り上げていくこと。チームが勝つために何をするか。毎回の練習から100％を出している」

1年時は怪物WTBとして注目を集めたポルテレ。2年からFWに戻り、最終学年を迎えた。8月の菅平合宿で右手中指の靱帯を断裂。手術をすれば完治まで2〜3カ月を要することを知らされ、ピッチに立ち続けることを選んだ。

「オペ（手術）をしたら、4回生のラグビー人生が終わる。十分、自分ならいけると思います」

右手の中指と甲のあたりを固定して出場。大学生としてのラストイヤーに全てをぶつける。