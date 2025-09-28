¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¡Âç²Ï³¨¡Ê¤Ù¤é¤Ü¤¦³¨¡Ë¡ÛÂè36ÏÃ¡¡¤¢¤Ã¤Ñ¤ìÎøÀî½ÕÄ®¡½¡½ºÇ¸å¤Þ¤Çµººî¤ËÀ¸¤¤¿Ì¿·ü¤±¤ÎÂç¥Ü¥±
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÂè37ÏÃ¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÈÌ¿·ü¤±¤Î¥ª¥Á¡É¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè36ÏÃ¤Ï¡ÖóÀÌ¹¡Ê¤ª¤¦¤à¡Ë¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡Ê¤«¤â¡Ë¡×¡£Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î½Ð¤·¤¿¿·ºî¤Î²«É½»æ¤Ë·ãÅÜ¤·ÀäÈÇ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ÏÉ®¤òÃÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¡¢½ÕÄ®¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¤¢¤¦¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÌ¿·ü¤±¤Î¥ª¥Á¡É¤Þ¤µ¤Ëµººî¼Ô¡¦½ÕÄ®¤Î°ÕÃÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»à¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÕÄ®¤ä´î»°Æó¤¬½ñ¤¤¤¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÎÀ¯¤ò¶¯Îõ¤ËÈéÆù¤Ã¤¿ËÜ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¡£Äê¿®¤ÏÅÜ¤ê¶¸¤¤¡¢ÄÕ²°¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿ËÜ¤òÀäÈÇ½èÊ¬¤Ë¡£Äê¿®¤Ï¾¾Ê¿¿®µÁ¡ÊÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ½ÕÄ®¤Ë¡È½ÐÆ¬¡É¤òÌ¿¤¸¤ë¡£ÉÂ¤Î¤¿¤á¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÄê¿®¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»Õ¤Ç¤¢¤ê¿Æ¤Ç¤¢¤ë¿®µÁ¤ä¡¢Í§¤ÎÄÕ½Å¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¹Í¤¨¤¿½ÕÄ®¤Ï°ì¤Ä¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£°ä½ñ¤ò°ìÅÙ½ñ¤¤¤¿¤¬ÇË¤ê¼Î¤Æ¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÊ¢¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤ß¤Ë²½¤òÏÄ¤á¤ëÃæ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿²³¤ÎÃæ¤ÎÂç¤¤ÊÆ¦Éå¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤ó¿È¤Î¥ª¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¿¤ï¤±¤Í¤¨¤È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡Ä¡×
¡¡ÃÇÉ®Àë¸À¤Î´î»°Æó¤äÄÕ½Å¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢½ÕÄ®¤ÎÌ¿·ü¤±¤ÎÂç¥Ü¥±¤ËÎÞ¤·¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¿®µÁ¤ÏÄê¿®¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Î¡Ö¤¿¤ï¤±¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤¬»à¤ÌÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢½ÕÄ®¤ÎÌ¿·ü¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥ª¥Á¤¬Æ³¤¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤Ï¹¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºî²È¤Î¼«³²¡£ØÖÓ¤ÎÄê¿®¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£½ÕÄ®¥»¥ó¥»¥¤¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡Ä¤½¤¦´¶Æ°¤¹¤ëÊÔ½¸¥ª¥¸¥µ¥ó2¿Í¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµººî¤ËÀ¸¤¤¿½ÕÄ®¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè37ÏÃ¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¡£
¡¡¡þÀÐ°æ¡¡Æ»»Ò¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤ß¤Á¤³¡Ë³¨ÉÁ¤¡£ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¶ÌîºÚÌ¾¤È¾¾²¼Æà½ï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃëÂÓ¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ê2017Ç¯10·î´ü¡Ë·àÃæ²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡ÖALL¡¡OF¡¡SHOHEI¡¡2023¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¼Ì¿¿½¸¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡¡URAWA¡¡REDS¡¡2023¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÆÃ½¸¹æ¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÂç²Ï³¨Ï¢ºÜ¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê4Ç¯ÌÜ¡£