Î¾ÊÅ²¼¡¢¼¢²ì¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¡¢¼¢²ì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤ëÎ¾ÊÅ²¼
¡Ö¤³¤Î¼¢²ì¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤äÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤ß¡¢ÃÏ¸µ¼¢²ì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ë
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Áª¼êÃÄÌó2500¿Í¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÊÆ¸¶»ÔÌò½ê¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤¬Éô³è¤ÇÎ¦¾å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï29Æü¡¢ÂçÄÅ»Ô¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë