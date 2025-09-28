シスレーから至高のベースメイク♡新プライマー＆パウダー登場

スキンケア効果を兼ね備えたベースメイクをお探しの方へ。シスレーから、美容液のような心地よさで肌を整える「フィト タン プライマー」と、ふんわりと素肌感を演出する「フィト タン パウダー リーブル」が登場しました。どちらも独自の整肌・保湿成分を配合し、メイクをしながら美しい肌を育む逸品。うるおいに満ちた洗練肌を求める女性に贈る、新たなベースメイクコレクションです。

選べる3タイプの「フィト タン プライマー」

「フィト タン プライマー」（全3種 各30mL 各15,180円）は、肌悩みに応じて選べるメイクアップベース。

＜コレクト＞：色ムラやくすみを補正し、均一で明るい肌印象へ（SPF25／ライトクリーム）。

＜グロウ＞：小ジワを自然にぼかし、光を味方に肌のツヤを引き立てる仕上がり（ライトクリーム）。

＜マット＞：毛穴やキメを整え、テカリを抑えたサラッとした肌へ（フレッシュジェル）。

美容液のようなつけ心地で、ふっくらとうるおったベースメイクを叶えてくれます。

仕上がり自在♡「フィト タン パウダー リーブル」

「フィト タン パウダー リーブル」（全3色 各15,950円）は、美容成分を閉じ込めた繊細なパウダー。長時間乾かず、毛穴や小ジワをふんわりぼかし、素肌のような美しい仕上がりを実現します。

1 シマー：ツヤ感を引き出すルミナスベージュ（グロウ）。

2 トランスルーセント：温かみのあるビスケットカラー（マット）。

3 ロージー：花びらのような柔らかいカラー（マット）。

シルキーな質感で、どんなファンデーションとも相性抜群です♪

アイデアル スキン コンプレックス*配合

今回の新製品には共通して「アイデアル スキン コンプレックス*」を配合。

うるおい・なめらかさ・輝きの3作用を叶える植物由来の独自成分で、キューカンバーエキスやソバ種子エキスなどをブレンド。

メイク中もスキンケアのように肌を労わり、ふっくらとみずみずしい美肌へ導きます。

*複合整肌・保湿成分: キューカンバーエキス、糖鎖複合体、グリーンレンティルエキス、ソバ種子エキス、ピーチブロッサムエキス

シスレーの新ベースメイクで自信ある肌へ

シスレーが贈る「フィト タン プライマー」と「フィト タン パウダー リーブル」は、補整力とスキンケア効果を兼ね備えた新時代のベースメイク。

毛穴や色ムラをカバーしながら、素肌そのものが美しくなったかのような仕上がりを叶えます。

毎日のメイクが、心地よい美容体験になるはず♡今こそ、自分の理想に合ったベースメイクを手に入れてみませんか？