¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ÂçÊªOB¤¬¤Û¤í¿ì¤¤¡ÄàÍÅÀºá¤Èàµ®¸ø»Òá¤Î°Û¿§2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËÇï¼Ö¤¬¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£&¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë!¡×¤ÎÀ¼
¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò´®Ç½
¡¡¤«¤Ä¤Æà¥í¥·¥¢¤ÎÍÅÀºá¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤¬¡¢Ã¼Àµ¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿à¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Îµ®¸ø»Òá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´°àú¤ÊÌë¤ò¥Û¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£@stellaartois!! ¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤¬»ä¤¿¤Á¤Ëà¥È¥ê¥Ã¥¯á¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢´¥ÇÕ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢@davidbeckham ¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾¡¼Ô¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤Í¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤µ¤ó(50)¤È¤Î¤Û¤í¿ì¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¦¥·¥ã¥é¥Ý¥ï¤µ¤ó(38)¡£
¡¡1366Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥Æ¥é¡¦¥¢¥ë¥È¥ï¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë!¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£&¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£