¶áÇ¯¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç28Æü¡¢ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ËÉºÒ¥»¥ß¥Êー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Öºß½»³°¹ñ¿ÍËÉºÒ¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤ÈÂÛÆâ»Ô¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Ê¤É15¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤ª¤È¤È¤·°Ê¹ß¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯ºÒ³²¤âÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥»¥ß¥Êー¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»²²Ã¼Ô¤âËÉºÒ¿©¤ÎÄ´Íý¤ò¼ÂÁ©¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éÍè¤¿½÷À¤Ï¡§
µ¼Ô¡§¡ÖËÉºÒ¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡×
½÷À¡§¡Ö´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡×
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éÍè¤¿½÷À¤Ï¡§
µ¼Ô¡§¡ÖËÉºÒ¿©¤Ï²¿¤òÁª¤ó¤À¡©¡×
½÷À¡§¡Ö¥Ê¥·¥´¥ì¥ó¡¢¿É¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Âç¤¤Êº®Íð¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÒ³²»þ¡£¸©Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤â»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·È¯ÅÄ»Ô»ÔÌ±¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ù±ç²Ý¡¡¹âß·¡¡¸ç²ÝÄ¹¡§
¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¤Þ¤¿28Æü¤Ï¸©¤ÎËÉºÒ¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÈòÆñ½ê¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£