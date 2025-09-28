28Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Ïµ¤²¹¾å¾º¤·¿¿²ÆÆü´ÑÂ¬¤Î¤È¤³¤í¤â¡¡29Æü¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÌ¤ÌÀ¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â
28Æü¤Î¸©Æâ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢29ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿28Æü¤Î¸©Æâ¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢µû¾Â»Ô¾®½Ð¤Ç30.7¡î¤Ê¤É¿¿²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢29ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
29Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢²¼±Û¤Ç100¥ß¥ê¡¢¾å±Û¡¦Ãæ±Û¡¦º´ÅÏ¤Ç80¥ß¥ê¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï29ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£