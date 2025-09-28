¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤¬³®ÀûÁá¡¹¤Ë£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ½éÄ©Àï¤Ç½éÂ×´§¡¡³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¤¬Ä©ÀïÉ½ÌÀ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸Æü¤Î¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢£Ù£õ£ô£ï¡½£É£Ã£Å¡Ê£²£¸¡Ë¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡Ë¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤¬¥¿¥¤¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨¡Ê£´£¹¡ËÁÈ¤ò·âÇË¤·Âè£±£±£±Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¤¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤¬¡¢°ìÈ¯¤Ç·®¾Ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£±£°Ê¬²á¤®¤À¡£¹çÂÎµ»£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤òËÉ¤¬¤ì¤¿Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Ï¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬¥¿¥¤¥Á¤Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤£É£Ã£Å¤¬¸ÉÎ©¡£¹çÂÎ¼°¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÀÐ°æ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£É£Ã£Å¤Ï²¦¼ÔÁÈ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥Õ¥£¥¹¥È¤ÎÂÎÀª¤«¤é¤Î¿âÄ¾Íî²¼¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Ç£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬¥«¥Ã¥È¡£¥¿¥¤¥Á¤ò¥Í¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥à¤Ç£Ë£Ï¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ¤òÊÑ·¿¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤ÇÀÐ°æ¤òÄÀ¤á¤Æ½éÄ©Àï½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤Ï³¤ÌîæÆÂÀ¤È¾åÂ¼Í¥Ìé¤¬ÅÐ¾ì¡£³¤Ìî¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢¥±¥ó¥«¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡²¶¤ÈÍ¥Ìé¤«¤é¥±¥ó¥«Çä¤ê¤ËÍè¤¿¤¾¡£²¶¤é¤¬¥±¥ó¥«¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤ÈÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢£É£Ã£Å¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¤ß¤¿¤¤¤Êà¤¤¤¤»Ò¤Á¤ã¤óá¤¬²¿¤òÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤È¤ó¤ä¡£¤ä¤ê¤Æ¤¨¤Î¤«¡£¤¤¤¤¤è¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È±þÀï¤·½éËÉ±ÒÀï¤Ç¤Î·ãÆÍ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ã£Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾åÂ¼¤â°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤À¡£¡Ö£²£°£²£±Ç¯£²·î£±£´Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡©¡¡¤¢¤ÎÆü¤Ë¤è¡¢²¶¤Ï¤ªÁ°¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢º¸Éª¤òÉé½ý¤·¤ï¤º¤«£µ£²ÉÃ¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò²óÁÛ¡£¡Ö²¶¤Ï¤è¡¢°ìÆü¤¿¤ê¤È¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Í¤¨¤¾¡£¥Æ¥á¡¼¤Î¥Ä¥é¸«¤Æ¤ë¤Èº¸¥Ò¥¸¤¬¤¦¤º¤¤¤Æ¤Ê¤é¤Í¤¨¡£¥Ä¥±¤ÎÀ¶»»¤Ï¤è¡¢²¶¤¬¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£