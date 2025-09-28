µï¼ò²°¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤ËÉ÷¿á¥±¥¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ËÌë¿¦¤ä¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡×
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ÷¿á¥±¥¤¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£²ÈÄÂ3Ëü5000±ß¤Î²È¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤Èµï¼ò²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ËÌë¿¦¤ä¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡ÖNOBROCK TV¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡ÈNOBROCK¥¬¡¼¥ë¥º¡É¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É÷¿á¥±¥¤¡¢Î©Ìîº»µª¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¿¹ÏÆ¤¬Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢½êÂô¤Î²ÈÄÂ3Ëü5000±ß¤Î²È¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éµï¼ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÏ«ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÉ÷¿á¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¤ËÌë¿¦¤ä¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡© ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤«¤Ç¡×¤È¡¢¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¿¹ÏÆ¤ò¥¤¥¸¤ë¡£
¿¹ÏÆ¤Ï¡ÖÌë¿¦¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Î¤¤¡£°Î¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÆóÉÓ¤â¡Ö·ÃÈæ¼÷¤È¤«»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤È½Å¤Í¤Æ¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤â¡Ö¸åÎó¡Ê¤Ë¤¤¤ë½÷À¡Ë¤¬¡Ê¡ØÎø¤Î¤«¤éÁû¤®¡Ù¤Î¡Ë¸åÎó¤Î´¶¤¸¤À¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
