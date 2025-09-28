¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°µ­Ï¿¤ËÊÂ¤Öº£µ¨46¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

¡¡05Ç¯¤Ë´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢07Ç¯¤ËÆ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¿ô»ú¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥×¥íÌîµåµ­Ï¿¤Ï17Ç¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î54¥»¡¼¥Ö¡£

¡¡¾¾»³¤Ï4¡½2¤Î9²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£1»à¸å¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï2»à°ìÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤ò155¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£

¡¡º£µ¨¤Ï53»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç0¾¡1ÇÔ46¥»¡¼¥Ö5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦54¡£¤³¤ì¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë¤Ë1º¹¤òÉÕ¤±¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÁ°¿Ê¤·¤¿¡£