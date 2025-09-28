»³¸ý½Ó»á¡¡¥³¡¼¥Á¤Î¶»ÁÒ¤Ä¤«¤ßÂç¤²¤ó¤«¡¡ºÇ²¼°Ì¾ïÏ¢DeNA¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö°ÕÌ£¤Í¡¼¤è¡ª¡×
¡¡¸µDeNAÅê¼ê¤Çµð¿Í¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿»³¸ý½Ó»á¡Ê38¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£DeNA»þÂå¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤ÏÅö»þ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¸µÎ¦¾åÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ä¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¡¢µ»½ÑÎý½¬¤è¤ê¤âÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¯Áö¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç100µåÅê¤²¤ë¤ÈÈè¤ì¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç20µå¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¡ÊÂÎÎÏ¤ò¡Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö»þËÍ¤Ï20¡¢21¤Î¥¯¥½¥¬¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥Á¤Î¶»ÁÒ¤Ä¤«¤ó¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Í¡¼¤è¡ª¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¤Ò¤É¤¤»þ¤Ï¥é¥ó¥Á¿©¤Ù¤Æ12»þÈ¾¤°¤é¤¤¤ËÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¹Ô¤Ã¤Æ6»þÈ¾¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£²¶Î¦¾åÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£