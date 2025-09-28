°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¡ÈºÆ²ñ¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼Âç¹¥¤¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤¤¾Ð´é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê44¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤ÊÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤¤¾Ð´é¡×°ÂÃ£Í´¼Â¡õ»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡õÌîÏ¤²ÂÂå¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ÂÃ£¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÅº¤¨¡ÖÃý¤Ã¤¿Ãý¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê41¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Î3¿Í¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤Ï2022Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡Ù¤Ç¥Ê¡¼¥¹Ãç´Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢»ûÅç¤ÈÌîÏ¤¤â¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»ûÅç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¿©¡£¤Þ¤¿Íè·î¤â¤ä¤ë¤Ù¡ª¡×¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ì¿¿¡×¡ÖÃÆ¤ß¤Þ¤¯¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
