富山県高岡市の市伏木気象資料館（旧伏木測候所）に、測候所時代の職員が書いた太平洋戦争中の日誌が残っている。

当時の戦局や職員の経験が正確に、時に感情を込めて記されている。長年人目に触れることはなかったが３年前に発見された。調査した専門家は「歴史的価値が高い資料だ」と評価している。（原中翔輝）

旧伏木測候所では、明治時代から職員が駐在し、気象観測を続けてきた。１９９８年に無人化され、２００５年から資料館として公開された。

市文化財保護活用課によると、日誌は２０２２年に市職員らが同館の資料庫を整理した際に見つかった。昭和６年（１９３１年）から昭和３０年代までの約２０冊が残っていたという。

このうち、開戦した１９４１年１２月と終戦の４５年を中心に、市立博物館の仁ヶ竹亮介主幹（５０）が内容を確認した。日誌は日々の気象状況を記す一方、「雑記事」欄に戦争に関する記述が多数あった。

「米国太平洋艦隊に全滅的の大打撃を与（あた）へたり等、世界戦史上未曽有の大戦果ををさめる」（１９４１年１２月９日）

真珠湾攻撃の翌日、職員は興奮した筆致でこのように書き留めた。職員らにも開戦の高揚感が広がっていたことがうかがえる。

「輝かしき大東亜決戦下の御正月を迎ふ我等（われら）一向に気象報国の一路に邁進（まいしん）せん」（４５年１月１日）

ミッドウェー海戦で大打撃を受け、ガダルカナル島から撤退するなど、日本の敗勢が鮮明になってきた戦争最後の年の元日、職員は職務で国に貢献するとの覚悟を記した。

「敵ルソン島に五ヶ師団を上陸さすとか（中略）オノレ、ヤンキー、何時（いつ）の日か相見（まみ）え太平洋の藻屑（もくず）となれ」（１月２４日）

旧日本軍が占領していたフィリピンに米軍が攻め込み、職員も敵意をあらわに。仁ヶ竹さんは「戦争に対する個人の思いも書いてある」と興味深げに語る。

「伏木港湾に機雷を投下し、若干の損害ありたる模様」（５月２４日）

この日、米軍が初めて伏木港を空襲する。この後、度々敵機の襲来や、機雷の爆発について触れるなど、記述は徐々に緊迫の度合いを増した。

「早朝爆発音大ナルアリ、伏木町速水ラシ」（６月５日）

仁ヶ竹さんによると、弾薬不足で悩む旧日本軍が機雷から火薬を回収する作業中、鉄工所で爆発事故が起きたという史実と一致する記述だという。この約１週間後、職員とみられる男性の元に「召集令状来」と赤紙が届いたことが書かれている。出征へ決意を込めた歌２首もしたためられ、仁ヶ竹さんも「まるで最期の言葉のようだ……」と漏らした。

「風力塔階下扉塗込用、赤粘土勝興寺裏側附近ヨリ三杯、運搬」（７月２８日）

測候所にある測風塔の防火対策とみられる。加えて「疎開野帖類駅へ」と記され、軍事機密だった気象データが記録された「野帖」を避難させたことがわかる。

「新潟、長岡方面焼爆。次ニ波ハ遂（つい）ニ富山市ヲ炎上サス、翌三時迄（まで）続ク」（８月１日）

富山市の中心部を焼き尽くし、２７００人以上が亡くなった富山大空襲について日誌は淡々と触れる。

終戦から約１か月後の９月１１日は一転、「我等若き青年の力もて再び万国に冠絶せる神国日本を築かんと決意新（あらた）にす」と戦後復興に向けた意気込みも書かれていた。

仁ヶ竹さんは、日誌について「資料が残っていること自体、貴重だ。一次資料ならではの記述もあり歴史的価値がある」と評する。

日誌の一般公開の予定はないが、同課が今後の活用方法を検討している。