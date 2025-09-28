「平安賞ｉｎ奈良・Ｇ３」（２８日、奈良）

犬伏湧也（３０）＝徳島・１１９期・ＳＳ＝が打鐘前からカマシ、そのまま押し切って優勝。昨年１０月の京王閣以来、自身通算４回目の記念制覇。今年４月にＳ級Ｓ班へ昇班してから初の優勝となった。２着は犬伏をマークした佐々木豪（愛媛）、３着に山田久徳（京都）が入った。

今開催唯一のＳ級Ｓ班だった犬伏が別線を圧倒して優勝。４月にＳ班へ昇班してから初めての優勝に「Ｓ班になって勝たないといけないレースが多々あったが、結果が付いてきてなかった。遅いですけど優勝できてよかった」と笑顔を見せた。

レースは後ろ攻めで、赤板で先に動いた三谷竜生（奈良）率いる近畿勢を追い、打鐘前にカマして主導権を奪取。そのまま別線の反撃を封じ、番手の佐々木とのマッチレースを制した。「抜かれなかったのはちょっと成長した部分ですかね」と振り返った。

来年もＳ班の座を維持するには残り２つのＧ１で結果が求められる状況。「そこで結果を出したいし、Ｓ班を続けるにはそこだと思う。今日のことは今日で締めて、明日から頑張りたい」と闘志を燃やす。この優勝で勢いは付いた。あとは今年終盤のビッグレースで大暴れするのみだ。