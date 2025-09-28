Âç±«¤Ç¿»¿å¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç29Æü¤«¤é¼Ö¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¡¡274Âæ´°Î»¤ÎÌÜÅÓÎ©¤¿¤º¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¡
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ê¿»¿åÈï³²¤¬½Ð¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢29Æü¤«¤é¼Ö¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂç±«¤Ç¿»¿å¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç29Æü¤«¤é¼Ö¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¡¡274Âæ´°Î»¤ÎÌÜÅÓÎ©¤¿¤º¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¡
9·î12Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñー¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤äÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÃæ¤ÇÄÌÏ©¤òºÉ¤°·Á¤ÇÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¤¬¡¢29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Ï²¾ÃÖ¤¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ»ý¤Á¼ç¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
274Âæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¤ÎÈÂ½Ð¤¬´°Î»¤¹¤ë»þ´ü¤ÎÌÜÅÓ¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£