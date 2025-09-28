川崎Fvs柏 スタメン発表
[9.28 J1第32節](U等々力)
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 15 田邉秀斗
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 39 土屋櫂大
MF 8 橘田健人
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
監督
長谷部茂利
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 3 ジエゴ
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 13 犬飼智也
DF 22 野田裕喜
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
