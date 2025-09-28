[9.28 J1第32節](U等々力)

※19:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 6 山本悠樹

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 15 田邉秀斗

DF 27 神橋良汰

DF 30 野田裕人

DF 39 土屋櫂大

MF 8 橘田健人

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 24 宮城天

監督

長谷部茂利

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 88 馬場晴也

MF 3 ジエゴ

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 19 仲間隼斗

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 13 犬飼智也

DF 22 野田裕喜

MF 28 戸嶋祥郎

MF 40 原川力

FW 9 細谷真大

FW 15 小見洋太

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス