C大阪vs京都 スタメン発表
[9.28 J1第32節](ヨドコウ)
※18:30開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
MF 5 喜田陽
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 13 中島元彦
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
MF 88 グスタボ・バヘット
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
