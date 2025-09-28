[9.28 J1第32節](ヨドコウ)

※18:30開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 48 柴山昌也

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 16 奥田勇斗

DF 22 高橋仁胡

MF 5 喜田陽

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

FW 13 中島元彦

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 5 アピアタウィア久

MF 25 レオ・ゴメス

MF 27 山田楓喜

MF 29 奥川雅也

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

MF 88 グスタボ・バヘット

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ