[9.28 J1第32節](味スタ)

※18:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 5 長友佑都

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 32 土肥幹太

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

FW 19 マルセロ・ヒアン

FW 39 仲川輝人

控え

GK 13 波多野豪

DF 3 森重真人

MF 7 安斎颯馬

MF 10 東慶悟

MF 37 小泉慶

MF 40 マルコス・ギリェルメ

FW 14 山下敬大

FW 16 佐藤恵允

FW 28 野澤零温

監督

松橋力蔵

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 16 加藤蓮

DF 22 角田涼太朗

DF 25 鈴木冬一

MF 8 喜田拓也

MF 14 植中朝日

MF 30 ユーリ・アラウージョ

MF 37 ジョルディ・クルークス

MF 45 ジャン・クルード

FW 48 谷村海那

控え

GK 31 木村凌也

DF 33 諏訪間幸成

MF 6 渡辺皓太

MF 17 井上健太

MF 18 オナイウ情滋

MF 20 天野純

MF 28 山根陸

FW 23 宮市亮

FW 26 ディーン・デイビッド

監督

大島秀夫