FC東京vs横浜FM スタメン発表
[9.28 J1第32節](味スタ)
※18:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 32 土肥幹太
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
MF 7 安斎颯馬
MF 10 東慶悟
MF 37 小泉慶
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 14 山下敬大
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 25 鈴木冬一
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 37 ジョルディ・クルークス
MF 45 ジャン・クルード
FW 48 谷村海那
控え
GK 31 木村凌也
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 17 井上健太
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
