¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤Î²£¹ËÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤ÇÀ©¤·¤Æ2¾ì½ê¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Ï½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢ÆüËÜ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤ÎÇ¯´Ö3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï1997Ç¯¤Îµ®Çµ²Ö°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³ä¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤ÏË¾ºÎ¶¤Ë¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ13¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤À·èÄêÀï¤Ç¤Ï´ó¤êÅÝ¤·¤ÇÁê¼ê¤òÅÚÉ¶²¼¤Þ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÎÂ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡ÖÂÎ¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ°¤ÎÁêËÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆµÕ¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈËÜ³ä¤Î¹õÀ±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó13Ê¬¸å¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡ÖÃ¸¡¹¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤È²£¹ËÆ±»Î¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢Àé½©³Ú¤Î¤³¤ÎÆü¤ÏËÜ³ä¡¢·èÄêÀï¤Î2ÈÖ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡ÖËÜ³ä¤Ç·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¤È¤·¤Æ2¾ì½êÌÜ¡£º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤Î¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶ÓÀï¤«¤éÏ¢¾¡¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£µ´Ìç¤Î4ÆüÌÜ¤ËÇìºùË²¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·5ÆüÌÜ¤«¤é¡¢Àè¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤Î¶×¾¡Êö¤ò²¼¤¹¤Ê¤ÉÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î10Ï¢¾¡¡£½éÆü¤«¤é11Ï¢¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤ò13ÆüÌÜ¤Ë¤«¤ï¤·¤ÆÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÜ³ä¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â·èÄêÀï¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£