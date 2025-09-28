Àï°Õ¹âÍÈ¤ËÍøÍÑ¡¡Åö»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹ñºö»æ¼Çµï¡×¤È¤Ï¡©¡¡Àï»þÃæ¡¢ÃÏ°è¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¾å±é Ìó4Ç¯´Ö¤Ç1000ºîÉÊ°Ê¾åÀ©ºî¡¦Ç¯´Ö70ËüÉôÈ¯¹Ô¡¡Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¡Ö¹ñºö»æ¼Çµï¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤ÆÀï°Õ¹âÍÈ¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅíÂÀÏº¡¢¤à¤«¤·¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Ìî»Ô¤ÎÀ¶ÀôÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡¦¶µ¼ø¤ÎÄÍ¸¶À®¹¬¤µ¤ó¡£¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¸©Æâ¤Ç»æ¼Çµï¤ò¾å±é¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡Ö¤É¤¦¤À¹ß»²¤¹¤ë¤«¡©µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¹ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÃÏ°è¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºö»æ¼Çµï¡×¡£ÀïÁè¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÀ¸³è¤Î²þÁ±¤äÂÎÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¤Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤ÎËÉ»ß¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½ªÀï¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½4Ç¯´Ö¤Ç1000ºîÉÊ°Ê¾å¤¬ºî¤é¤ì¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÇ¯´Ö70ËüÉô¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤ë»æ¼Çµï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¶ÀôÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡¡ÄÍ¸¶À®¹¬ ¶µ¼ø
¡Ö¡ØÀëÉïÈÉ¡Ù¤È¤¤¤¦ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆPR¤¹¤ëÉôÂâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊôÅ·¾Ê¤ÏµìËþ½£¤ÎÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡×
Âç³Ø¤Ç¤ÏÀè·î¡¢¹ñºö»æ¼Çµï¤ª¤è¤½40ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¾å±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¿¿¼îÏÑ·³¹Á¤Ë½±·â¤·¡¢ÉÔÌÇ¤ÎÀï²Ì¤òµó¤²¡¢¿È¤â¤Þ¤¿¸î¹ñ¤Î²Ú¤È»¶¤Ã¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó´î¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
Ç¯´Ö¤ª¤è¤½1Ëü8000Éô¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö·³¿À¤ÎÊì¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ÇÀï»à¤·¤¿·³¿Í¤ÎÊì¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤¹â¤¯¤ä¤µ¤·¤¯¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤¡¢¤³¤ÎÊì¤Î»Ñ¤³¤½¡¢¾¼ÏÂ¤Î¶å·³¿À¤òÀ¸¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÎÊì¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡×
½Ð±é¼Ô
¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÀïÁè¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»æ¼Çµï¤Ç¿Í¤òÀïÁè¤Ø¸þ¤«¤ï¤»¤ëÉÝ¤µ¤ò¡¢¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
´Õ¾Þ¤·¤¿»²²Ã¼Ô
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡×
¡ÖÀïÁè¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡Êº£¸å¤â¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
1930Ç¯¤´¤í¤ËÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦»æ¼Çµï¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Î¸ä³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤¬ÀïÁè¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤É¤¦±þÍÑ¤µ¤ì³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¡×
