¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¡Ä¡×½Ð»ºÄ¾¸å¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»¦³²¤« 22ºÐÊì¿Æ¤òÂáÊá Åìµþ¡¦ËÅç¶è
¡¡½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢22ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»°»Þ¼îè½°¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ï22Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ¤Î¥Ó¥ëÆâ¤Ç¡¢½Ð»º¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°»ÞÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÍÆ´ï¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍç¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤È°ì½ï¤ËÃÓÂÞ±ØÁ°¤Î¸òÈÖ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤¬·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë