¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í¡Ê28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
3°Ìµð¿Í¤Ï2°Ì¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤ÎÃæ¡¢½é²ó¤ËÀèÈ¯¡¦²£Àî³®Åê¼ê¤¬2¼ºÅÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÀîÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤¯4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤³¤Î²ó·×4ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤Æ2¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç2°ÌDeNA¤È2.5¥²¡¼¥àº¹¤Ç¡¢µÕÅ¾2°Ì¤Ø¤ÏÁ´¾¡¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£