²£ÉÍ¡¡±Ø¤ÇÅð»£¡¢ÈÈ¹Ô¤òÌÜ·â¤µ¤ì¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¡¡ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åìµþ¤ÎÃË¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·ÙÄá¸«½ð¤Ï£²£·Æü¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±ÆÌ¤¿ë¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£´£¶¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢Æ±Æü¸áÁ°£¸»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢£Ê£ÒÄá¸«±Ø¡Ê²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¡Ë¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢Æ±¶è¤Ë½»¤à¹â¹»£³Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£·¡Ë¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ëÁ°¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿£±£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÌÜ·â¡£Åð»£¤ò²ø¤·¤ß¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹ß¤ê¸ý¤ËÀè²ó¤ê¤·¡¢ÃË¤¬¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤¬ÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤ò°ÍÍê¡£¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿½ð°÷¤¬ÃË¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
