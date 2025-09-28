Âç¿¹¸µµ®¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î·ãÊÑ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¡×¡Ö¤ª¸«»ö¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÕÇ¯¤Î¤¿¤¯¤ä¤ËÊ±¤·¤¿Âç¿¹¸µµ®¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¡¢ËÜºî¤ÇÂç¿¹¤Ï¿ó¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ëºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤Î¤¿¤¯¤ä¤ËÊ±¤·¤¿Âç¿¹¤Î»Ñ¤äÀÄÇ¯»þÂå¤Î¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÕÇ¯¤ÈÀÄÇ¯»þÂå¤Î¤¿¤¯¤ä¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Âç¿¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¡×¡Ö³ØÀ¸¤«¤é¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¡¢¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÇÐÍ¥¶È¤â´°àú¡ªÀ¨¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âç¿¹¸µµ®¡Ê¤ª¤ª¤â¤ê ¤â¤È¤¡Ë
1996Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2013Ç¯¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ò·ëÀ®¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥½¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤Þ¤¿2025Ç¯4·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯8·î¤«¤é¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂç¿¹¸µµ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@motoki_ohmori_mga¡Ë
