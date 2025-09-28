¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¢¿·¶Ê¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤Ç¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö
¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤¬¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë47th Single¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤ò10·î6Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)23:00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î28Æü(Æü)¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ò´Þ¤à7·à¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Season 3Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ÎÉñÂæ°§»¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Æ³Ú¶Êµ¯ÍÑ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£47th Single¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡× (ÆÉ¤ß¡§¥Ò¥ò¥Þ¥â¥ë)
2025Ç¯10·î6Æü(·î)0»þÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®Í½Ìó¡¡https://spitz.lnk.to/PtL
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù
¡ÚSeason 3¡Û10·î4Æü(ÅÚ)23:00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á
BS¥Æ¥ìÅì¡¡10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê Ëè½µÆüÍË24:30¡Á
AT-X¡¡10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µ²ÐÍË22:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µ¶âÍË17:26¡Á
Æî³¤ÊüÁ÷¡¡10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:55¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË5:25¡Á
¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË9:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡¡10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÌÚÍË24:59¡Á
ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË16:00¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË21:00¡Á
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://spy-family.net/
¢£¸ø¼°£Ø¡§https://twitter.com/spyfamily_anime
¢£¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/evp4YiJ
¢£¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spy_family_official/
¢£¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@TOHOanimation
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢£¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥Ä 30th Anniversary Edition¡Ù
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)È¯Çä
¢£CD(´ü´Ö¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×)¡Ú1SHM-CD+1Blu-ray(»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹Æþ¤ê»æ¥È¥ì¥¤»ÅÍÍ)¡Û
UPCH-7779 5,808±ß(ÀÇ¹þ)
¡ãCD¡ä Á´15¶Ê Remastered by Emily Lazar
01. ¥Ï¥Á¥ß¥Ä
02. ÎÞ¤¬¥¥é¥ê¡ù
03. Êâ¤½Ð¤»¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼
04. ¥ë¥Ê¥ë¥Ê
05. °¦¤Î¤³¤È¤Ð
06. ¥È¥ó¥¬¥ê¡Ç95
07. ¤¢¤¸¤µ¤¤ÄÌ¤ê
08. ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó
09. Y
10. ¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼
11. ·¯¤ÈÊë¤é¤»¤¿¤é
Bonus Tracks
12. °¦¤Î¤³¤È¤Ð (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour ¡ÈGO!GO!¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢ vol.8¡É)
13. ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ¡Ç23-¡Ç24 ¡ÈHIMITSU STUDIO¡É)
14. ·¯¤ÈÊë¤é¤»¤¿¤é (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour ¡ÈGO!GO!¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢ vol.8¡É)
15. ¥ë¥Ê¥ë¥Ê (Live from ¥í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªVer.26 -tsumu-)
¡ãBlu-ray¡ä
¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó (Music Video HD Remaster)
¡¦ÎÞ¤¬¥¥é¥ê¡ù (Music Video HD Remaster)
¡¦¥Ï¥Á¥ß¥Ä (Music Video HD Remaster)
¡¦°¦¤Î¤³¤È¤Ð (Music Video HD Remaster)
¡¦ÎÞ¤¬¥¥é¥ê¡ù (Live at NHK¥Û¡¼¥ë on 17th Feb. 1996 from SPITZ JAMBOREE TOUR ¡ÈTONGARI ¡Ç95-¡Ç96¡É)
¡¦Êâ¤½Ð¤»¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼ (Live at NHK¥Û¡¼¥ë on 17th Feb. 1996 from SPITZ JAMBOREE TOUR ¡ÈTONGARI ¡Ç95-¡Ç96¡É)
¡¦¥Ï¥Á¥ß¥Ä (Live at NHK¥Û¡¼¥ë on 17th Feb. 1996 from SPITZ JAMBOREE TOUR ¡ÈTONGARI ¡Ç95-¡Ç96¡É)
¡¦¥È¥ó¥¬¥ê¡Ç95 (Live at »ÖÅÙÄ®Ìî³°²»³Ú¹¾ì¥Æ¥¢¥È¥í¥óon 31st Aug. 1996 from THE GREAT JAMBOREE ¡Ç96 IN SHIDO ¡ÈÀ¥¸ÍÆâÍ¼¾Æ¤±·»Äï¡£¡É)
¢£¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×(´°Á´¸ÂÄêÀ¸»º)¡Ú1CT¡Û
UPTH-1603 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
Remastered by Emily Lazar
¡ãSIDE A¡ä
01. ¥Ï¥Á¥ß¥Ä
02. ÎÞ¤¬¥¥é¥ê¡ù
03. Êâ¤½Ð¤»¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼
04. ¥ë¥Ê¥ë¥Ê
05. °¦¤Î¤³¤È¤Ð
06. ¥È¥ó¥¬¥ê¡Ç95
07. ¤¢¤¸¤µ¤¤ÄÌ¤ê
¡ãSIDE B¡ä
01. ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó
02. Y
03. ¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼
04. ·¯¤ÈÊë¤é¤»¤¿¤é
Bonus Tracks
05. °¦¤Î¤³¤È¤Ð (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour ¡ÈGO!GO!¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢ vol.8¡É)
06. ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ¡Ç23-¡Ç24 ¡ÈHIMITSU STUDIO¡É)
07. ·¯¤ÈÊë¤é¤»¤¿¤é (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour ¡ÈGO!GO!¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢ vol.8¡É)
08. ¥ë¥Ê¥ë¥Ê (Live from ¥í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªVer.26 -tsumu-)
¢£¥¢¥Ê¥í¥°È×(´°Á´¸ÂÄêÀ¸»º) ¡Ú2LP(½ÅÎÌÈ×/¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë)¡Û
UPJH-9101/2 5,280±ß(ÀÇ¹þ)
Remastered by Emily Lazar
¡ãSIDE A¡ä
01. ¥Ï¥Á¥ß¥Ä
02. ÎÞ¤¬¥¥é¥ê¡ù
03. Êâ¤½Ð¤»¡¢¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼
04. ¥ë¥Ê¥ë¥Ê
¡ãSIDE B¡ä
01. °¦¤Î¤³¤È¤Ð
02. ¥È¥ó¥¬¥ê¡Ç95
03. ¤¢¤¸¤µ¤¤ÄÌ¤ê
¡ãSIDE C¡ä
01. ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó
02. Y
03. ¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼
04. ·¯¤ÈÊë¤é¤»¤¿¤é
¡ãSIDE D¡ä
Bonus Tracks
01. °¦¤Î¤³¤È¤Ð (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour ¡ÈGO!GO!¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢ vol.8¡É)
02. ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ¡Ç23-¡Ç24 ¡ÈHIMITSU STUDIO¡É)
03. ·¯¤ÈÊë¤é¤»¤¿¤é (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour ¡ÈGO!GO!¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢ vol.8¡É)
04. ¥ë¥Ê¥ë¥Ê (Live from ¥í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªVer.26 -tsumu-)
