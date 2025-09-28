東雲うみ、圧倒的な存在感のコスプレ披露 ファン「可愛い」「素晴らしい」
モデラー、YouTuber、グラビアアイドル、コスプレイヤーの東雲うみが28日にインスタグラムを更新。「東京ゲームショウ2025」ステージでのコスプレを公開するとファンから反響が寄せられた。
【別カット】東雲うみ、胸元あらわのコスプレショット（ほか5枚）
東雲が投稿したのはアクションRPG『デュエットナイトアビス』のキャラクター、アビスのコスプレ姿。複数公開されている写真には、武器を片手にキャラクターになりきった彼女の姿が収められている。投稿の中で東雲はアビスについて「キャラデザイン素晴らしすぎない？」とつづり「みんなに素敵に撮ってもらえて嬉しい」とコメントしている。
圧倒的存在感のコスプレに、ファンからは「可愛い」「素晴らしい、ただ素晴らしい」「すごくすごく…素敵です」などの声が集まっている。
■東雲うみ（しののめ うみ）
9月26日生まれ。埼玉県出身。2020年1月、1stDVD『しののめちゃん』（竹書房）でグラビアデビュー。2023年9月1日から、コスプレイヤーのえなこも所属する芸能プロダクション「PPエンタープライズ」に所属。2023年10月、2020年10月に開設したYouTubeチャンネル「うみちゃんねる」のチャンネル登録者数が100万人を突破した。趣味はガンプラ、油絵、筋トレなど。
引用：「東雲うみ」インスタグラム（＠umi_portrait）
【別カット】東雲うみ、胸元あらわのコスプレショット（ほか5枚）
東雲が投稿したのはアクションRPG『デュエットナイトアビス』のキャラクター、アビスのコスプレ姿。複数公開されている写真には、武器を片手にキャラクターになりきった彼女の姿が収められている。投稿の中で東雲はアビスについて「キャラデザイン素晴らしすぎない？」とつづり「みんなに素敵に撮ってもらえて嬉しい」とコメントしている。
■東雲うみ（しののめ うみ）
9月26日生まれ。埼玉県出身。2020年1月、1stDVD『しののめちゃん』（竹書房）でグラビアデビュー。2023年9月1日から、コスプレイヤーのえなこも所属する芸能プロダクション「PPエンタープライズ」に所属。2023年10月、2020年10月に開設したYouTubeチャンネル「うみちゃんねる」のチャンネル登録者数が100万人を突破した。趣味はガンプラ、油絵、筋トレなど。
引用：「東雲うみ」インスタグラム（＠umi_portrait）