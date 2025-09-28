本田翼、杏＆アンミカと豪華3ショット 華やか美脚コーデで魅了
女優の本田翼が27日までにインスタグラムを更新。女優の杏やモデルでタレントのアンミカとの3ショットや美脚あらわの全身ショットを披露した。
【別カット】本田翼、美脚あらわの全身ショット（ほか4枚）
本田が投稿したのはファッションブランド「アンテプリマ」2026年SSコレクションの会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、本田が杏、アンミカと並んだ3ショットや、ニットとミニスカートという装いの彼女の全身ショットなどが収められている。投稿の中で本田は「杏さん、アンミカさんともお会いできて嬉しかったです」とコメントしている。
彼女が公開した3ショットに、ファンからは「豪華なスリーショット」「お3人素敵です」などの声が続出。さらに「ばっさーめちゃくちゃ可愛い」「スタイル抜群 憧れ」といった反響も寄せられている。
■本田翼（ほんだ つばさ）
1992年6月27日生まれ。東京都出身。2006年にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとしてデビュー。2012年にドラマ『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）の生徒・神崎麗美役で一躍脚光を浴びる。以降、モデルや女優として活躍する一方で2018年9月にはYouTubeチャンネル「ほんだのばいく」を開設。2022年10月期放送のドラマ『君の花になる』（TBS系）で主演を務め、2024年3月にはビューティーブランド「By ttt.」を立ち上げた。
引用：「本田翼」インスタグラム（＠tsubasa_0627official）
【別カット】本田翼、美脚あらわの全身ショット（ほか4枚）
本田が投稿したのはファッションブランド「アンテプリマ」2026年SSコレクションの会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、本田が杏、アンミカと並んだ3ショットや、ニットとミニスカートという装いの彼女の全身ショットなどが収められている。投稿の中で本田は「杏さん、アンミカさんともお会いできて嬉しかったです」とコメントしている。
■本田翼（ほんだ つばさ）
1992年6月27日生まれ。東京都出身。2006年にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとしてデビュー。2012年にドラマ『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）の生徒・神崎麗美役で一躍脚光を浴びる。以降、モデルや女優として活躍する一方で2018年9月にはYouTubeチャンネル「ほんだのばいく」を開設。2022年10月期放送のドラマ『君の花になる』（TBS系）で主演を務め、2024年3月にはビューティーブランド「By ttt.」を立ち上げた。
引用：「本田翼」インスタグラム（＠tsubasa_0627official）