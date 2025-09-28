のん、圧倒的オーラで観客魅了「伝説作った」と絶賛の声
女優でアーティストののんが27日までにインスタグラムを更新。コンサートツアーから写真を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】のん、赤いノースリーブ衣装の全身ショット（ほか7枚）
のんが公開したのは2年ぶりとなるコンサートツアーからの写真。レースがあしらわれた衣装に白ロングブーツをあわせた装いから、赤いノースリーブ衣装をまとったソロショットまで、ステージ上で圧倒的なオーラを放つ彼女の姿が収められている。
ファンからは彼女のステージ衣装に「のんちゃん伝説作った」「カッコイイですね！」「ナンバーワン」などの声が相次いでいる。
■のん
1993年生まれ、兵庫県出身。宮藤官九郎の脚本による連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）のヒロイン、天野アキを演じ話題に。劇中のセリフ「じぇじぇじぇ」は流行語になるなど、社会現象にもなった。アーティストとしても活動しており、2023年6月28日にはセカンドアルバム「PURSUE」をリリース。近年は草なぎ剛の主演映画『新幹線大爆破』での運転士役が「かっこいい」と話題になっている。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）
【別カット】のん、赤いノースリーブ衣装の全身ショット（ほか7枚）
のんが公開したのは2年ぶりとなるコンサートツアーからの写真。レースがあしらわれた衣装に白ロングブーツをあわせた装いから、赤いノースリーブ衣装をまとったソロショットまで、ステージ上で圧倒的なオーラを放つ彼女の姿が収められている。
ファンからは彼女のステージ衣装に「のんちゃん伝説作った」「カッコイイですね！」「ナンバーワン」などの声が相次いでいる。
1993年生まれ、兵庫県出身。宮藤官九郎の脚本による連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）のヒロイン、天野アキを演じ話題に。劇中のセリフ「じぇじぇじぇ」は流行語になるなど、社会現象にもなった。アーティストとしても活動しており、2023年6月28日にはセカンドアルバム「PURSUE」をリリース。近年は草なぎ剛の主演映画『新幹線大爆破』での運転士役が「かっこいい」と話題になっている。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）