¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬½é²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¡ÄµÕÅ¾£²°Ì¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦²£Àî³®Åê¼ê¤¬¡¢½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿±ö¸«¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡Ö´ØÅì£Ç£±¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀèÆ¬¤ÎÊÂÌÚ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢Â³¤¯Ä¹²¬¤Ë¤â±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ìÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡££³ÈÖ¡¦»³ÅÄ¤Ï±¦Íã¤Ø¤ÎÀõ¤¤¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÓÂ¤ÎÊÂÌÚ¤¬»°ÎÝ¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¡£Â³¤¯£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Ë¤â±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢ÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¹²¬¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë£³°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¡¢»Ä¤ê£³ÀïÁ´¾¡¤·¡¢£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤¬£³ÀïÁ´ÇÔ¤¹¤ë¤ÈµÕÅ¾¤Ç¤Î£²°Ì¤È¤Ê¤ë¡£