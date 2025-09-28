白髪もぼかせて、こんなにオシャレ！【40・50代】に激推し♡「ハイライトヘア」

白髪が気になり始めた40・50代におすすめな「ハイライトヘア」。細かなハイライトが白髪を自然にぼかし、ヘアスタイルにも立体感と動きをプラスしてくれそうです。今回は、大人女性にぴったりなハイライトヘアをピックアップ。ぜひこちらを参考に、若々しい印象のヘアスタイルにチェンジしてみてください。

忙しい大人女性にぴったり

細かなハイライトがオシャレな奥行きを演出しているボブヘア。グラデーションのようにも見えるデザインカラーで、伸びてくる根元が気になりにくそうなところがポイントです。ヘアスタイリストの@shoki______hairさんは、「なかなか美容室に来れない方には色落ちしても可愛いデザインを」とコメントしています。

ヘアスタイルがぐっとオシャレに

ハイライトによってゆるやかな毛流れが、ドラマチックに強調されたヘアスタイル。ハイライトが白髪をぼかしてくれるだけでなく、顔まわりをパッと明るく見せてくれそうです。髪に陰影があることで、ラフなスタイリングでもこなれた印象を演出できそう。

ハイライトがニュアンス感をプラス

こちらは、ナチュラルな黒髪を活かしつつ、ハイライトで抜け感を演出したヘアスタイル。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「毛流れを強調しながら、透明感と柔らかさを与えています」とコメントしています。自然に馴染むハイライトが大人女性にぴったりです。

ナチュラルで上品な仕上がり

ヘアスタイリストの@hair_by_keikoさんによると、「派手すぎないさりげないハイライトは白髪やプリンを目立ちにくくしカラー頻度を伸ばしてくれま⁣す」とのこと。ごく自然な色味でハイライトを入れることで、ナチュラルな印象はそのままに、白髪を目立たなくしてくれるのが嬉しいポイントです。地毛に近いトーンなので、派手な色は避けたい人にもおすすめです。

writer：Nakazono Sayuri