リースモチーフのサンドウィッチ！ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。

今回は、ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される、期間限定メニューを紹介していきます。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット

© Disney

価格：2,400円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ストロベリーとチョコレートクリームのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス

※別途400円でソフトドリンクを「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」に変更できます。

※1日の提供数に限りがあります。

クリスマスリースがモチーフの「“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット」

クリスマスらしいカラーリングの緑色のパンで、ストロベリーとチョコレートクリームをサンドしています☆

さらにミッキーモチーフやヒイラギのモチーフもデコレーションされ、シルバーやピンクのアラザンがキラキラとしていてアクセントに！

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

価格：800円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ミルク、抹茶、ホワイトチョコレートシロップ、ホイップクリーム、チョコレート、カラースプリンクル、星金粉

ランチとディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

ミルクや抹茶がベースの風味豊かなドリンクで、ホイップクリームやチョコレート、カラースプリンクルでキュートにトッピング！

スウィーツ感覚でいただける飲みごたえのある一杯です。

写真映えもバッチリなサンドウィッチにスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

