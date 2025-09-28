リースモチーフのサンドウィッチ！ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！
ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」
東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。
今回は、ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される、期間限定メニューを紹介していきます。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット
© Disney
価格：2,400円
提供時間帯：ランチ／ディナーストロベリーとチョコレートクリームのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス
※別途400円でソフトドリンクを「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」に変更できます。
※1日の提供数に限りがあります。
クリスマスリースがモチーフの「“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット」
クリスマスらしいカラーリングの緑色のパンで、ストロベリーとチョコレートクリームをサンドしています☆
さらにミッキーモチーフやヒイラギのモチーフもデコレーションされ、シルバーやピンクのアラザンがキラキラとしていてアクセントに！
“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク
価格：800円
提供時間帯：ランチ／ディナーミルク、抹茶、ホワイトチョコレートシロップ、ホイップクリーム、チョコレート、カラースプリンクル、星金粉
ランチとディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」
ミルクや抹茶がベースの風味豊かなドリンクで、ホイップクリームやチョコレート、カラースプリンクルでキュートにトッピング！
スウィーツ感覚でいただける飲みごたえのある一杯です。
写真映えもバッチリなサンドウィッチにスペシャルドリンク。
ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆
