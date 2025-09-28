【ファーム情報】ヤクルトドラ4・田中陽翔3安打 楽天・弓削2勝目 DeNAドラ5・田内2安打
プロ野球のファームは28日、イースタン、ウエスタン両リーグで計7試合が行われ、今季の両リーグのレギュラーシーズン全日程が終了した。
ヤクルトは日本ハム戦（鎌ケ谷）に8―2。先発・沼田は2回2安打無失点で、2番手の育成選手・鈴木康が2回1安打無失点で3勝目（4敗）を挙げた。沢井が3安打2打点、ドラフト4位・田中（健大高崎）が3安打1打点。日本ハム先発のドラフト2位・藤田琉（東海大相模）は2回1/3を7安打4失点（自責3）で2敗目。
ロッテは巨人戦（ジャイアンツタウン）に5―2で逆転勝ち。先発の育成選手・秋山が6回4安打1失点で2勝目（2敗）を挙げた。荻野、石川慎が2安打1打点。巨人先発・高橋は2回4安打2奪三振1失点で、2番手・戸田が2回2安打1失点で4敗目（4勝）を喫した。育成選手の中田が2安打。
楽天はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に4―1。先発・松井が2回2安打無失点で、2番手・弓削が2回1安打2奪三振無失点で2勝目（1敗）。育成選手の1番・平良が3安打をマークした。オイシックス先発・笠原は6回2安打1失点（自責0）で8敗目（4勝）。藤原が9回の2号ソロなど2安打。
西武はDeNA戦（カーミニークフィールド）に8―2。先発の育成選手・佐藤爽が3回2安打5奪三振無失点で、3番手・佐藤隼が1回1安打1奪三振無失点で2勝目（2敗）。蛭間が2安打。DeNA先発・庄司は2回4安打2奪三振4失点（自責0）で8敗目（3勝）を喫した。益子が4回の5号ソロなど2安打、ドラフト5位・田内（おかやま山陽）が2安打。
中日はソフトバンク戦（ナゴヤ）に2―1。14年ぶり17度目の優勝を決めた。先発・松木平が5回4安打無失点で5勝目（4敗）。橋本が1回無安打2奪三振無失点で4セーブ目（1勝）を挙げた。尾田が2安打2打点、土田と木下、村松が2安打。ソフトバンク先発・村田は2回6安打2失点で3敗目（6勝）。井上、渡辺が2安打。
広島はくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に13―1で大勝。先発のドラフト2位・佐藤柳（富士大）は3回2安打1失点で、3番手の育成選手・小船が2回3安打3奪三振無失点で1勝目（1敗）。育成選手のロベルトが8回の3号ソロなど4安打4打点。ドラフト4位・渡辺（富士大）が3安打2打点、田村が2安打2打点と活躍した。くふうハヤテ先発・竹内は0/3回を無安打1失点で2敗目（3勝）。深草が3回に1号ソロ。
阪神はオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に6―2で逆転勝ち。先発・伊藤将は6回5安打2失点で、3番手・富田が1回無安打無失点で3勝目（1敗）を挙げた。糸原、戸井が2安打。オリックス先発・佐藤は2回1安打2奪三振1失点（自責0）で、4番手・本田圭が1/3回を2安打1奪三振2失点で2敗目（1勝）。杉沢が2安打を放った。