¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤¡¡Á¡×Ç®Àï½©¾ì½êÀé½©³Ú¤ËÂçÊª¤Î»Ñ¡¡¹¥³Ñ²ÈµÄ°÷¤Î¸å¤í¤«¤éÂçÊª·Ð±Ä¼Ô¤âÇ®»ëÀþ¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¸«¤é¤ì¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ï¢ÆüÍÌ¾¿Í¤Î´ÑÀï¤¬Â³¤¤¤¿½©¾ì½ê¡£Àé½©³Ú¤Ç¤Ï¾ïÏ¢µÄ°÷¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÊª·Ð±Ä¼Ô¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥³Ñ²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë¼ÒÄ¹¡£Î¾²£¹Ë¤Ë¤è¤ë³ÚÆü·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç®¤¤ÅÚÉ¶¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö»°ÌÚÃ«¤µ¤óÂçÁêËÐÀé½©³Ú¤Ë¤ª¤ë£÷¡×¡¢¡ÖÁêËÐ¤Ë³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÃ«¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤«¡©¡×¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë½¡ÃË¤µ¤ó¤¤¤ë¤Í¡×¡¢¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤¡¡Á¡×¡¢¡Ö»°ÌÚÃ«¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¤â¤Î¸«¤é¤ì¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£