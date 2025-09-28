¥³¥í¥Á¥¡¦¥Ê¥À¥ë¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥ÈÍ¥¾¡Ä¾¸å¤Î¡ÈÇËÅ·¹Ó¥â¥Æ´ü¡É¤ò¹ðÇò¡ÖËèÆü°ã¤¦½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤¿¡×
¡¡9·î23Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡È·ù¤ï¤ì¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄº¾å·èÀï¡É¤ÈÂê¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤Ä¤¤¬¥ä¥Ð¤¤¡Äµ¼Ô¤«¤éÄ¾·â¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¥Ê¥À¥ë
¥Ê¥À¥ë¡¢½÷À¤ò¼è¤ÃÂØ¤¨°ú¤ÃÂØ¤¨
¡ÖÈÖÁÈ¤Ë¤Ï4¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥í¥Á¥¤Î¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤ä°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¤¤Ä¤Í¤ÎÂçÄÅ¹¼¡¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤ÎÂçÄáÈîËþ¤µ¤ó¤ÈÛØ¸¶ÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ï¡È²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤Ë±ø¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÃ¯?¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤ä¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê·î¼ý¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¡È¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ìÈÖ¼å¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÃ¯?¡É¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¸ì¤ëÂçÄá¤¬Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È³Í¤ê¤¿¤Æ¤Î¤È¤¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£2½µ´ÖËèÆü°ã¤¦½÷¤Î»Ò¤È¤ª¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥â¥Æ¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÄá¤µ¤ó¤¬¡ØÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡Ä¡Ä¡Ù¤È¾Ú¸À¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Þ¾ÜºÙ¸À¤ï¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡Ù¤ÈÀ©»ß¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÄá¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Ð¡¼¤Ç½÷À¤È°û¤ó¤Ç¤ÆÈ´¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Î½÷À¤È¤Þ¤¿Íè¤Æ¡£3¿Í¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¼è¤ÃÂØ¤¨°ú¤ÃÂØ¤¨¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤ÈË½Ïª¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÄá¤ÎË½Ïª¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¤·¤Ð¤·°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤Î¤Á¤Ë¡ÖÂÎÎÏ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¤¹¤«¤µ¤º¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ô¤¤¤Ã¤È¤¤Î±É¸÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷¤â¥Ð¥«¤À¤è¤Ê¡¼¾Ð¡Õ
¡ÔÍ¥¾¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤¤Ë¤½¤ó¤Ê¥â¥Æ¤ë¤È¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë!¡Õ
¡¡ÇËÅ·¹Ó¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö·Ý¿Í¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯Ä¾¸å¤ËµÞ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢½÷À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï2015Ç¯¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡ÙÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤òµ¡¤Ë°ìµ¤¤ËÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Ê¥À¥ë¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤ÎÍÜÀ®½ê¤Ç¤¢¤ëNSCÂçºå¹»¤Î33´ü½Ð¿È¡£Æ±´ü¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤È2012Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¸å¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡ÙÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È·ù¤ï¤ìÌò¡É¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë°ìÈÌ¿Í½÷À¤È·ëº§¤·¡¢1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤òÍ«Î¸¤·²ÈÄí¤ÎÏÃ¤ò´ðËÜÅª¤ËNG¤ËÀßÄê¤¹¤ëÇÛÎ¸¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆÈ¿È»þÂå¤Î²áµî¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï²ÈÄí¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Ý¿Í¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¼«ÂÎ¤Ï¥Ù¥¿¤Ê¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥À¥ë¤ÏÉáÃÊ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£