½©¤Î¹â»³º×¤òÁ°¤Ë²°Âæ¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¡Ö²°Âæ¤ä¤ï¤¤¡×´ôÉì¸©¹â»³»Ô
10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö½©¤Î¹â»³º×¡×¤òÁ°¤Ë¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç²°Âæ¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¾þ¤êÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ·Ê÷¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²°Âæ¡£¹õÅÉ¤ê¤Ë¶â¶ñ¤òÂÇ¤Ã¤¿¼ÖÎØ¤È¹ë²Ú¤ÊËë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Á°¤Ë¤ÏÎ¶¡¢º¸±¦¤Ë»â»Ò¤ÎÄ¦¹ï¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾þ¤êÉÕ¤±ºî¶È¤ÏÈôÂÍÃÏÊý¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö²°Âæ¤ä¤ï¤¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¢¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿²°Âæ¤ËÄ®Æâ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Áõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤ò¼êºÝ¤è¤¯¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½©¤Î¹â»³º×¡×¤Ï10·î9Æü¤È10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ô¤Î´Ñ¸÷²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2Æü´Ö¤Ç20Ëü¿Í¤Î¿Í½Ð¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£