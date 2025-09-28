「正直、驚きだ」名門加入の日本人FWがまさかの３戦連続メンバー外。レジェンドは疑問視「素晴らしかったのに…」
今夏に川崎フロンターレからスコットランドの名門セルティックに加入した山田新は、ここ３試合、メンバー外となった。登録外となったヨーロッパリーグ（EL）を含めると、４戦連続でベンチにさえ入れていないのだ。
この状況にクラブのレジェンドであるピーター・グラント氏は驚いているようだ。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、「正直に言って、（最後の出場となった）レンジャーズ戦でのシンの動きは素晴らしかったと思う。彼は一度もパスを受けなかったが、ペナルティエリア内での動きは良かった」とコメントしている。
「その試合を見て、人々が『彼は賢くて、ディフェンダーの背後に走り込みたがる』と言っていた理由が分かった」
グラント氏は「彼が（ヨーロッパリーグの）メンバーに入っていないことには驚いた。彼らがどのように練習しているのか、我々には分からない。こういったことを全て把握しているわけではないし、ブレンダン（・ロジャーズ監督）は選考をしなければいけない。なぜなら、全員フォワードにして、ミッドフィルダーやディフェンダーを抜かすことはできないからね」と続け、こう強調した。
「レンジャーズ戦の後、彼がメンバーに入らないことに正直驚いた。彼は生粋のストライカーだからね」
移籍市場の最終盤に加入した、指揮官の“愛弟子”ケレチ・イヘナチョが結果を残しているだけに、しばらくは厳しい状況が続く可能性がある。
