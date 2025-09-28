¥Ö¥ì¡¼¥á¥óGKÄ¹ÅÄßº¡¢ÌµÇ°¤ÎÉé½ý·ç¾ì¡Ä¡ÖÁá¤¤²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ëGK¤¬¥¨¡¼¥ë
ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤ÈÄ¹ÅÄßº¤³¤È¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡£
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«Ëë5»î¹ç¤Ç1¾¡1Ê¬3ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢14¼ºÅÀ¤È¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºòµ¨²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ï0-4¤ÇÇÔËÌ¡£¿û¸¶¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä21ºÐ¤ÎÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÎÀµGK¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¸ª¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ï·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½GK¥«¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¥ó¡£
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢23ºÐ¤Î¥Ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö4¼ºÅÀ¤ÏGK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤¤â¤Î¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ß¥ª¤¬Áá¤¯²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬À¸³è¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¤ËÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ½êÂ°¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£