¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡5Æü´Ö³«ºÅ¡Û½éÆüÁªÈ´ÁÈ¤Îº´Æ£Âç²ð¤¬2¡¢2ÃåÈ¯¿Ê¡Ö¸åÈ¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¤Ï¡¢28Æü¤Ë½éÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿åÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°²½¤Ç6R°Ê¹ß¤¬°ÂÄêÈÄ»ÈÍÑ¡¢11R°Ê¹ß¤¬¼þ²óÃ»½Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÆñ¿åÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Âç²ð¡Ê49¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¡¢¼ÂÀÓÌÌ¤ÇÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤Î15¹æµ¡¤òÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ2¡¢2ÃåÈ¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾3R¤Ï¡¢6¥³¡¼¥¹¤«¤é1Mº¹¤·¤ÆÉâ¾å¤ËÀ®¸ù¡£¸åÈ¾12R¡Ö¹¾¸ÍÀîÁªÈ´¡×¤Ç¤â¡¢2¥³¡¼¥¹¤«¤é1M¹²¤Æ¤ºÁû¤¬¤º¤Îº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°È¾¤Ï¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥È¤ò¾å¤²¤Æ¡¢´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï°ÂÄêÈÄ¤¬³°¤ì¤Æ¤É¤¦¤«¡×¤ÈÁá¤¯¤âÄ´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡2ÆüÌÜ1²ó¾è¤ê¤Î8R¤Ï4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¤É¤ó¤Ê¿åÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¹îÉþ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£