【RIZIN】萩原京平vs.秋元強真、名古屋のリングで激しい前哨戦！「クソガキぶっ飛ばす」「一方的にボコボコに」
■『RIZIN.51』（28日／名古屋・IGアリーナ）
第9試合終了後の休憩時間に、11月3日の『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（神戸・GLION ARENA KOBE）で対戦する萩原京平と秋元強真がリングにあがり、試合に向けてバチバチの火花を散らした。
【動画】萩原京平vs.秋元強真、名古屋のリングで激しい前哨戦！「クソガキぶっ●す」「一方的にボコボコに」
萩原が朝倉未来へ対戦要求したことを発端に因縁が生まれ、『超RIZIN.4』の秋元の試合後には萩原がリングに乱入し、バチバチの舌戦を繰り広げた。今月5日の記者会見でも激しいトラッシュトークで煽り合い、写真撮影では一触即発の事態でスタッフが慌てて仲裁に入るなど、早くも試合への期待が高まっている。
会見以来、3週間ぶりに対面した両者。先にマイクを持った萩原は「神戸は自分の地元の大阪の隣なので、地元の大応援団が来てくれるんで、その前でこのクソガキをぶっ飛ばそうと思ってます」とあいさつ。
対する秋元は「今日この後にやってもいいくらいコンディションがいい。変な煽り合いなくいこうと思ったけど、萩原選手がいろんなところで俺にムカついてるとか”喧嘩ごっこ”してるんで、俺が11月3日に何もさせずに一方的にボコボコにするんで、皆さん見に来てください」と不敵に語った。
