Ãö¼í¤È¤â¤«¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Îà¥¹¥Æ¥Þá¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶ì¾Ð¡ÖÍî¸ì¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬£²£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½µ´©Ê¸½Õ¤Ï¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÃæ¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®Æ°²è¤Ë¾®Àô»á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿à¥¹¥Æ¥Þµ¿ÏÇá¤òÊóÆ»¡£¥³¥á¥ó¥È¤Î»²¹ÍÎã¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¿¿ÂÇ¤ÁÅÐ¾ì¡ª¡×¡ÖÅ¥½¤¤»Å»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ°ìÈé¤à¤±¤¿¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥è¥¤¥·¥ç¤«¤é¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥»ÊÝ¼é¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¯ºö¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãö¼í¤Ï¡Ö¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤¦¤ï¤¡¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎãÊ¸¤âºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¿¿ÂÇ¤ÁÅÐ¾ì¡Ù¤È¤«Ãæ¡¹¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Íî¸ì¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£