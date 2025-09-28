「私立恵比寿中学」の真山りか（28）が28日、東京・シアター1010で、リーディングミュージカル「BEASTARS」公開舞台稽古＆取材会に出席した。

同作は、漫画家板垣巴留氏による同名漫画が原作。肉食獣と草食獣が生活・共存する世界を舞台に、全寮制の学校「チェリートン学園」へ通う動物たちの、人間社会ともシンクロする“葛藤・苦しみ・悲しみ”を「歌と朗読」「生演奏」「パフォーマンスとダンス」で描く。真山はドワーフシュのウサギ「ハル」を梅田彩佳（36）とのダブルキャストで演じる。

リーディングミュージカルは初挑戦。「役のハルのように“1匹ウサギ”になったらどうしようと不安だった」という。それでも「皆さん、すごく気さくに話しかけてくださって、1匹ウサギじゃなくて良かったと安心しました」とほほ笑んだ。

「私が足を引っ張らないように頑張らなくちゃという気持ちで。今日まで走ってきました」と稽古を振り返った。「私の初日はまだ先だけど、リーディングミュージカルの面白い部分をいっぱい勉強して初日を迎えられるように、精いっぱい頑張りたいです」とした。「ドワーフの世界を色づけらるように頑張ります」と意気込んだ。

東京公演は、同所で10月2日まで上演。その後10月11〜13日、COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで大阪公演を行う。