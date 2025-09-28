Stray Kids・ヒョンジン、オールバックで破壊力抜群の強烈な魅力を披露「造形が美しい」【PHOTO】

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、ヒョンジンが強烈な魅力を披露した。

【写真】ヒョンジン、危うい魅力「オーラ半端ない」

9月28日、ヒョンジンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「VERSACE」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ヒョンジンがイタリア・ミラノで開催されたラグジュアリーブランド「VERSACE（ヴェルサーチェ）」の2026年春夏コレクションショーに参加したときの裏側を捉えたものである。彼は同ブランドのアンバサダーを務めている。

（写真＝ヒョンジンInstagram）

公開された写真のなかのヒョンジンは、革ジャケットのなかにシャツとネクタイを合わせたスタイリッシュなルックで登場した。髪の毛をオールバックにした彼は、くっきりとした目鼻立ちが際立ち、強烈なオーラを放っている。

投稿を目にしたファンからは、「どの角度からも美しい」「かっこいいの最上級」「造形が美しい」「ぶっ刺さる」といった反応が寄せられていた。

なお、ヒョンジンが所属するStray Kidsは来る10月18〜19日、仁川（インチョン）アシアド主競技場で単独コンサート「Stray Kids World Tour＜dominATE：celebrATE＞」を開催する予定だ。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。