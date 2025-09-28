ÇðÌÚÍ³µª¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÇðÌÚÍ³µª¤ÎYUKIRIN TIME supported by MeSEUM¡×¡ÊAuDee/TOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤â³Ú¤·¤á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö½é3¤«·î¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤¬6¤«·îÂ³¤¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÇðÌÚ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÜÅö¤ÎËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÇðÌÚ¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥é¥¸¥ª¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢¤¢¡¢¤³¤ìÏÃ¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æü¾ï¤Ë¤¹¤´¤¤Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Í¥®¤ò¤µ¡¢Æ»¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤È¤«¤â¡¢¤¦¤ï1¸Ä200±ßÂ»¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØYUKIRIN TIME¡Ù¤ÇÏÃ¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤è¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£È¾Ç¯´Ö¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤â³Ú¤·¤á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤Í¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃù¤á¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Åö½é3¤«·î¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤¬6¤«·îÂ³¤¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÇðÌÚ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÜÅö¤ÎËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤Í¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃù¤á¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£