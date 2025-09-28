Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¼ç±é¡¢±Ç²è¡ÖLove Letter¡×4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼Blu-ray¡õDVD¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯Éü¹ïCDÆ±»þÈ¯Çä
¡ÖLove Letter¡×¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¼Ì¡ÊC¡Ë ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
1995Ç¯¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¡¦Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë±Ç²è¡ÖLove Letter¡×¡Ê¥é¥ô¥ì¥¿¡¼¡Ë¤¬4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¤·¤¿Blu-ray¡õDVD¤È¤·¤Æ12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿REMEDIOS¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿ËÜºî¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´ä°æ½ÓÆó»á¤È²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿REMEDIOS¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¼ç±é¡¢±Ç²è¡ÖLove Letter¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡ÖLove Letter¡×¤Ï¾®Ã®¤òÉñÂæ¤ËÃæ»³ÈþÊæ¡¢ËÀî±Ù»Ê¤¬Â£¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ãæ»³ÈþÊæ¤¬°ì¿ÍÆóÌò¤ËÄ©Àï¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤â¸ø³«¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤â¤Ê¤ª¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÎø°¦±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤¬4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¡¢¹â²è¼Á¤ÊBlu-ray¡õDVD¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄºîÉÊ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡¢CM²»³ÚÅù¡¢·àÈ¼ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿REMEDIOS¤Î½é¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¤âÉü¹ï¤µ¤ì¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼Blu-ray¡õDVD¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÚ¤Ê¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ä´¶¾ð¤òºÆ¤Óµ¯¤³¤¹²»³ÚºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢£´ÆÆÄ¡¦´ä°æ½ÓÆó
¥³¥á¥ó¥È
1995Ç¯¤ËÁ¥½Ð¤·¤¿¡ØLove Letter¡Ù¤Ï30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÉ¤ê¡¢¤Þ¤¿¿·Á¯¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´î¤Ó¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤Ç¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ²±¤ÎÃæ¤ËÆ£°æ¼ù¤ÈÅÏÊÕÇî»Ò¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤È¿´¤«¤é´õ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£²»³Ú¡¦REMEDIOS¥³¥á¥ó¥È
¤¿¤·¤«¡Ä¥¼¥í¹æ»î¼Ì¤ÎÀ©ºî¿Í¤À¤±¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¡¢¸«½ª¤¨¤¿¤¢¤ÈÂç³åºÓ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÇï¼ê¤È³åºÓ¤Î±²¤ÎÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿force¤¬º£¤Ç¤â¿§êô¤»¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£