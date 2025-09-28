◆秋季高校野球静岡県大会▽準決勝 掛川西１２―１浜松日体＝５回コールド＝（２８日・草薙球場）

掛川西が計１３安打で１２点を挙げて浜松日体に大勝。２年連続となる東海大会出場を決めた。

存在感を見せたのが、９番・右翼で先発した背番号１７の松下怜生（１年）だ。０―０で迎えた３回の第１打席で右前打を放ち、３番・谷口篤郎捕手（２年）の左前打で先制のホームを踏んだ。

続く４回は１死二、三塁から四球を選んで出塁。計７得点のビッグイニングを陰で支えると、５回は先頭で死球を受けて出塁。２番・赤堀遥斗三塁手（２年）の三塁打で生還した。全３打席で塁に出て３得点だ。

２７日の準々決勝では、５回に代打で出て四球を選び、７回に公式戦初安打を記録。その活躍を認められ、この日のスタメンに選ばれた。「１番の重松（聖人）さんが当たっていたので、つなごうという意識でした。甘い変化球を振り抜けた」と１６５センチ、５９キロの小兵は笑顔。起用を決めた大石卓哉監督も「ビックリしました。うまく打線がつながった」と目を細めた。

昨夏の甲子園で躍動するチームを見て、掛西でプレーしたいと考えた。「勉強も好きなので、文武両道で頑張りたいと思いました」。１０月４日の決勝では聖隷クリストファーと対戦する。県王者になれば、東海大会の組み合わせも有利になるが、「試合に出ないときは一塁コーチャーなので、大声を出してサポートしたい」と謙虚に話した。