¡Ú °¤Éô¤Ê¤Ä¤ ¡Û ¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤è¡¼¡ª¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °¤Éô¤Ê¤Ä¤ ¡Û ¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤è¡¼¡ª¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖHawaii¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢³¹³Ñ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤ÍÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡¦¡ÖÆüËÜ¤Î½÷¿ÀÍÍ¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹ßÎ×¡×¡¦¡ÖÎÉ¤¤¤Í¡Á´ò¤·¤½¡Á¤Ç¤¹¤Í¡Á¤Ê¤Ã¤Á¤å¤ó¡¡HAWAII¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û