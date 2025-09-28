·¤²¼²°¤È¥¦¥ó¥Ê¥Ê¥¯ー¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¡ª»É½«Æþ¤ê¸ÂÄê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¸µ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¡×·¤²¼²°¤È¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¥¦¥ó¥Ê¥Ê¥¯ー¥ë¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¡£·§ËÜ²¼ÄÌ¤êÅ¹¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¾ë¤ä¤«¤é¤·¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¥¥ó¥·¥³¥¦¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ë»É½«¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤È²Ä°¦¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÃå¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë·¤²¼¤Ø¤Î»É½«¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¿·´ë²è¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸ÂÄê¡ª»É½«Æþ¤ê¥³¥é¥Ü¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
²Á³Ê¡§6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡¢¥¦¥ó¥Ê¥Ê¥¯ー¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢·§ËÜ¤é¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
ÂµÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö·§ËÜ¾ë¡×¡Ö¤«¤é¤·¤ì¤ó¤³¤ó¡×¡Ö¥¥ó¥·¥³¥¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¡¢½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤Ë¤è¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤ÃåÍÑ´¶¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
BAMBI WATER¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¿·ºî¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç³ð¤¦♡Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È&²÷Å¬¤µ
»É½«¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç·¤²¼¤âÆÃÊÌ¤Ë
Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»É½«¤Ï¡¢·¤²¼²°¤Î·¤²¼¤Ë¤â¤½¤Î¾ì¤Ç»Ü¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¸ÂÄê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢·¤²¼»É½«¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥¸¥ã¥Þ°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÍÎÁ¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºOK¡£ÉáÃÊ¤Î·¤²¼¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÆÃÊÌ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÆþ²ÙÍ½Äê
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¡Ê¾å²¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡Ê¥«¥éー¡§¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò¥Ùー¥¹¤Ë·§ËÜ»É½«Æþ¤ê¡Ê·§ËÜ¾ë¡¿¤«¤é¤·¤ì¤ó¤³¤ó¡¿¥¥ó¥·¥³¥¦¡Ë¡Ë
·§ËÜ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶♡
·¤²¼²°¤È¥¦¥ó¥Ê¥Ê¥¯ー¥ë¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡¢·§ËÜ²¼ÄÌ¤êÅ¹¤À¤±¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡£
·§ËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë·¤²¼»É½«¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¡¢¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤â¹¤¬¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÃå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©